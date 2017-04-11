Мир 10 апреля 2017, 18:43 Светлана Храмова
Словакия начнет штрафовать СМИ за неофициальные названия стран
Штраф может составить до €6,6 тыс.
Власти Словакии намерены ввести штраф для СМИ за использование неофициальных названий стран, санкции могут составить до €6,6 тыс.
Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters.
К примеру, штраф может быть введен за использование «Великобритании» или «Британии» в отношении страны, чье официальное название звучит как Соединенное Королевство.
Таким образом в Словакии хотят добиться единообразия в использовании названий государств в СМИ. Уточняется, что штрафовать издания начнут лишь после надлежащей работы. Предупреждения об использовании официальных названий были и ранее, но большинство СМИ просто не обратили на них внимание.
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