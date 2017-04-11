Мир Светлана Храмова Словакия начнет штрафовать СМИ за неофициальные названия стран Штраф может составить до €6,6 тыс.

Власти Словакии намерены ввести штраф для СМИ за использование неофициальных названий стран, санкции могут составить до €6,6 тыс.

Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters.

К примеру, штраф может быть введен за использование «Великобритании» или «Британии» в отношении страны, чье официальное название звучит как Соединенное Королевство.

Таким образом в Словакии хотят добиться единообразия в использовании названий государств в СМИ. Уточняется, что штрафовать издания начнут лишь после надлежащей работы. Предупреждения об использовании официальных названий были и ранее, но большинство СМИ просто не обратили на них внимание.