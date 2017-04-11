Общество Елена Баталина «Ледяную пещеру» начали строить в столичном парке «Зарядье» Площадь искусственного ледника составит 220 кв. м

В московском парке «Зарядье» начали строить «ледяную пещеру». На место строительства уже доставлено всё необходимое оборудование, происходит его монтаж. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Площадь искусственного ледника составит 220 кв. м. Располагаться он будет в северной части парка «Зарядье». Внутри пещеры посетители увидят тоннели с арками и колоннами, а поверхность сооружения будет покрывать иней и лед. Кроме того, будет установлена подсветка. Температура воздуха в ледяных тоннелях, по словам Хуснуллина, составит –5...–12 градусов, сообщает телеканал «360».

Парк «Зарядье» строится на месте снесенной гостиницы «Россия». Он будет разделен на характерные для страны зоны: северный ландшафт, заливные луга, степь и лес. Ранее москвичи выбрали логотип для парка — разноцветный листок.