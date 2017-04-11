Мир Юлия Горностаева Джонсон хочет поставить РФ перед выбором: G7 или поддержка Асада На саммите «большой семерки» будет обсуждаться введение санкций в отношении сирийских и российских военных

Россия должна сделать выбор между поддержкой «токсичного» режима Башара Асада или сотрудничеством со странами G7 в урегулировании сирийского конфликта, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он сообщил также, что на саммите «большой семерки» обсудит введение санкций в отношении высокопоставленных российских и сирийских военных.

«Мы обсудим возможность введения дополнительных санкций, в особенности в отношении некоторых сирийских военных деятелей, а также российских военных деятелей, которые принимали участие в координации сирийской военной деятельности», — приводит слова главы британского МИД ТАСС.



«Поддержка Путиным режима Асада портит репутацию России», — цитирует Джонсона «ТВ Центр».

Встреча глав МИД стран стран «большой семерки» проходит в итальянском городе Лукка. Центральным вопросом в повестке дня саммита является сирийское урегулирование. Участники встречи также планируют обсудить международный терроризм, ситуацию в Ливии, запуски ракет КНДР, иранскую проблему и соблюдение Минских договоренностей.

Напомним, в прошлую пятницу ВС США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк».



В результате бомбардировки погибло семь человек: пятеро военных и двое мирных жителей. Эта мера, по словам Вашингтона, была ответной на химическую атаку по сирийской провинции Идлиб, в которой американские власти обвиняют правительство САР.