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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 10 апреля 2017, 18:46 Светлана Храмова

Путин поздравил Бибилова с избранием на пост президента Южной Осетии

Россия продолжит помогать республике в обеспечении безопасности, отметил российский лидер

Президент России Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с избранием на пост президента Южной Осетии. Путин также отметил, что российские власти продолжат оказывать содействие в обеспечении безопасности на территории республики.

Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень традиционно дружественных российско-югоосетинских связей. Уверен, что с Вашим избранием отношения между нашими странами, базирующиеся на принципах союзничества и интеграции, получат дальнейшее развитие», — цитируются на сайте слова поздравительной телеграммы.

Ранее сообщалось, что Анатолий Бибилов набрал порядка 58% голосов избирателей. Он сообщил, что в будущем будет выступать за проведение референдума о вступлении Южной Осетии в состав России. 

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