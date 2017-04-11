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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
10 апреля 2017, 19:17 Чойгана Салчак

В Димитровграде Ульяновской области открылся диализный центр

Медучреждение оборудовано восемью аппаратами «искусственная почка»

В Димитровграде Ульяновской области на базе клинической больницы № 172 открылся диализный центр. Инвестором нового медучреждения выступила компания «Авитум». В настоящее время услугами пользуются семь пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Диализный центр оборудован восемью аппаратами «искусственная почка». В отделении есть два зала для пациентов, кабинет врача, старшей медсестры, комнаты отдыха и столовая.

Как сообщает 1ul.ru, в медучреждении будет проводиться заместительная почечная терапия методом программного гемодиализа. Длительность одной такой процедуры составляет около 4,5 часа.

Для Димитровграда и близлежащих сел это уже второй диализный центр, для Ульяновской области — пятое подобное учреждение.

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