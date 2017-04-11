Мир Григорий Медведев Главы МИД России и Турции обсудили последние события в Сирии Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Мевлютом Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых были обсуждены последние события в Сирии.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.

По словам собеседника агентства, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), а также будущее президента Сирии Башара Асада, а также последние события в Сирии.



Ранее в понедельник Чавушоглу провел переговоры о ситуации в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.



В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии, в провинции Хомс, утверждая, что с него в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого.

