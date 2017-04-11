Главы МИД России и Турции обсудили последние события в Сирии
Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Мевлютом Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых были обсуждены последние события в Сирии.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.
По словам собеседника агентства, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), а также будущее президента Сирии Башара Асада, а также последние события в Сирии.
Ранее в понедельник Чавушоглу провел переговоры о ситуации в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии, в провинции Хомс, утверждая, что с него в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого.