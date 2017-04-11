Наталья Преблагина В Ялте открылся музей футбола Одним из экспонатов стал футбольный мяч «Красава»

Первый в Крыму музей футбола открылся в Ялте. Инициатором создания экспозиции стал ветеран местного футбола, председатель общественной организации «Футбольный клуб «Ялта» Михаил Кравец. Среди 5 тыс. экспонатов — архивные фотографии, вымпелы, кубки, афиши, футболки знаменитых игроков, а также футбольная литература, сообщает ИА«Крыминформ».



В день открытия музея «Его величество футбол» на стадионе «Авангард» ФК «Ялта Рубин» передал в коллекцию футбольный мяч «Красава», который создан для матчей Кубка конфедераций 2017 года.

