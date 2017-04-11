Чойгана Салчак В Тюмени готовят видеолетопись участников ВОВ В областном центре дали старт всероссийской акции «Память.рф»

В Тюмени в понедельник стартовал проект «Память.рф». На Мосту влюбленных студенты раскрасили баннер с логотипом акции «Сохраним Память Вместе».



Проект, придуманный в Тюмени, уже подхватили в других российских городах. В рамках акции каждый желающий сможет показать и рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, пишет megatyumen.ru.

Директор регионального департамента общественных связей, массовых коммуникаций и молодежной политики Павел Белявский отметил, что кроме профессиональных роликов они ждут и «жизненных историй ветеранов, снятых на телефоны».

В настоящее время на сайте www.память.рф размещено более 40 историй о Великой Отечественной войне.