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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 19:05 Елена Баталина

Украина стала мировым лидером по уровню коррупции в бизнесе

В ходе исследования было проведено 4100 интервью в 41 стране мира

Украина заняла первую строчку рейтинга по уровню коррупции в бизнесе. Заказчиком исследования выступила компания Ipsos MORI, провела его аудиторская компания Ernst & Young.

В ходе исследования было проведено 4100 интервью в 41 стране мира. Период исследования длился с ноября 2016 по январь 2017 года, сообщает телеканал «Звезда».

В топ-10 самых коррумпированных стран в бизнесе вошли Кипр, Греция, Хорватия, Словакия, Южная Африка, Кения, Индия, Венгрия и Египет. Россия оказалась на 16-м месте.

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Мнения

Антикоррупционное правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Мое мнение таково: театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Интернет представляет своеобразную форму средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Мир нуждается в добре. Нам остается созидать, ценить и любить жизнь, наслаждаться ее каждой секундой и молиться за то, чтобы мы все были счастливы
Ольга Кабо
актриса
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

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