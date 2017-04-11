Мир Елена Баталина Украина стала мировым лидером по уровню коррупции в бизнесе В ходе исследования было проведено 4100 интервью в 41 стране мира

Украина заняла первую строчку рейтинга по уровню коррупции в бизнесе. Заказчиком исследования выступила компания Ipsos MORI, провела его аудиторская компания Ernst & Young.

В ходе исследования было проведено 4100 интервью в 41 стране мира. Период исследования длился с ноября 2016 по январь 2017 года, сообщает телеканал «Звезда».

В топ-10 самых коррумпированных стран в бизнесе вошли Кипр, Греция, Хорватия, Словакия, Южная Африка, Кения, Индия, Венгрия и Египет. Россия оказалась на 16-м месте.