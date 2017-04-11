Мир 10 апреля 2017, 19:05 Елена Баталина
Украина стала мировым лидером по уровню коррупции в бизнесе
В ходе исследования было проведено 4100 интервью в 41 стране мира
Украина заняла первую строчку рейтинга по уровню коррупции в бизнесе. Заказчиком исследования выступила компания Ipsos MORI, провела его аудиторская компания Ernst & Young.
В ходе исследования было проведено 4100 интервью в 41 стране мира. Период исследования длился с ноября 2016 по январь 2017 года, сообщает телеканал «Звезда».
В топ-10 самых коррумпированных стран в бизнесе вошли Кипр, Греция, Хорватия, Словакия, Южная Африка, Кения, Индия, Венгрия и Египет. Россия оказалась на 16-м месте.