Мир Григорий Медведев Суд в Осло арестовал задержанного со взрывным устройством россиянина Юноша проведет под стражей две недели

Окружной суд Осло на две недели заключил под стражу 17-летнего россиянина, который был задержан в центре города после того, как оставил взрывное устройство в одном из районов города.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телекомпанию NRK.



Отмечается, что молодому человеку, который был задержан с «напоминающим бомбу предметом», запрещено общение с прессой и посещения.



Адвокат задержанного заявила, что полиция безопасности Норвегии не могла запросить больше двух недель ареста для ее подзащитного, поскольку ему не исполнилось 18 лет.



Она также отметила, что молодой человек не признает себя виновным, не подтверждает связь с радикальными группировками и просил освободить его.



По словам адвоката, ее подзащитный не собирался использовать сконструированное устройство в террористических целях или для того, чтобы кому-то навредить.



Напомним, россиянин был задержан 8 апреля с примитивным взрывным устройством, которое он пытался установить под мостом. Бомбу ликвидировали взрывотехники, а самого молодого человека доставили в полицию, где предъявили обвинение по статье 142 уголовного кодекса Норвегии, предусматривающей в качестве наказания тюремный срок до 21 года.