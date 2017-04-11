Общество Светлана Храмова Суд арестовал учителя математики за призывы к беспорядкам в Москве Дмитрий Богатов помещен под стражу на два месяца

Пресненский суд Москвы со второго раза арестовал на два месяца 25-летнего преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации беспорядков в центре Москвы.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Богатова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 8 июня», — цитирует решение судьи Евгения Найденова ТАСС.

В рамках заседания были представлены справки ФСБ, в которых содержится оценка материалов, распространяемых Богатовым. В данных материалах содержатся признаки, направленные на совершение террористической деятельности и массовые беспорядки, рассказал следователь. Также сообщалось, что Богатов осуществлял призывы к дестабилизации власти, насилию над гражданам и порче имущества.

Ранее сообщалось, что Богатов размещал материалы, используя специальное программное обеспечение, предназначенное для сокрытия следов присутствия в интернете, а именно с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.