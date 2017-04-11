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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
10 апреля 2017, 19:14 Анна Шухнина

Главу тамбовской табачной фабрики отправили под домашний арест

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов

Гендиректора Моршанской табачной фабрики подозревают в уклонении от уплаты налогов. Его отправили под домашний арест. Речь идет о сумме в 80 млн рублей.

Андрей Метальников, по версии следствия, с мая 2012 по март 2015 года, действуя в сговоре с другими руководителями предприятия, внес заведомо ложные сведения в декларации на акциз и НДС.

Таким образом, посчитали в СК, бюджет из-за его действий недополучил более 80 млн рублей. Сейчас ведутся следственные действия по установлению лиц, также причастных к этому преступлению, передает ИА «Абирег».

Моршанская табачная фабрика была основана в 1882 году.

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