Анна Шухнина Главу тамбовской табачной фабрики отправили под домашний арест Его подозревают в уклонении от уплаты налогов

Гендиректора Моршанской табачной фабрики подозревают в уклонении от уплаты налогов. Его отправили под домашний арест. Речь идет о сумме в 80 млн рублей.



Андрей Метальников, по версии следствия, с мая 2012 по март 2015 года, действуя в сговоре с другими руководителями предприятия, внес заведомо ложные сведения в декларации на акциз и НДС.



Таким образом, посчитали в СК, бюджет из-за его действий недополучил более 80 млн рублей. Сейчас ведутся следственные действия по установлению лиц, также причастных к этому преступлению, передает ИА «Абирег».



Моршанская табачная фабрика была основана в 1882 году.

