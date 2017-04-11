10 апреля 2017, 19:18 Наталья Преблагина
На здании суда в Туле появился флаг, похожий на сербский
При замене полотнища произошла ошибка
В Туле на здании Ленинского районного суда появился флаг Сербии. Об этом в Twitter написал местный блогер, передает ИА «Тульские новости». Как выяснилось позднее, при замене полотнища государственного флага произошла ошибка, которая была исправлена. В настоящий момент здание суда вновь украшает российский триколор.
Напомним, на сербском флаге полосы расположены следующим образом: сверху красная, посередине — синяя, внизу — белая. Флаг РФ имеет другой порядок цветов: белый–синий–красный.