Мир Юлия Горностаева Задержан марокканец, планировавший теракт у посольства РФ в Берлине Ранее мужчина уже угрожал взорвать себя около образовательного центра в Лейпциге

В Лейпциге задержали 24-летнего выходца из Марокко, который собирался устроить теракт у российского посольства в Берлине. Подозреваемый в намерении совершить теракт арестован на две недели, сообщили правоохранительные органы в Германии.



Мохаммед Б. Х. признался, что хотел смешаться с толпой протестующих, а потом совершить атаку, сообщает Der Tagesspiegel. Пока неизвестно, что именно собирался сделать злоумышленник.



Ранее марокканец уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В феврале этого года он заявлял, что взорвет себя около образовательного центра в Лейпциге. Однако полиция, прибывшая на место ЧП, не нашла у него бомбу, сообщает сайт НТВ.Ru.



Обстоятельства задержания выясняются.

