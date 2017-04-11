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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 19:47 Юлия Горностаева

Задержан марокканец, планировавший теракт у посольства РФ в Берлине

Ранее мужчина уже угрожал взорвать себя около образовательного центра в Лейпциге

В Лейпциге задержали 24-летнего выходца из Марокко, который собирался устроить теракт у российского посольства в Берлине. Подозреваемый в намерении совершить теракт арестован на две недели, сообщили правоохранительные органы в Германии.

Мохаммед Б. Х. признался, что хотел смешаться с толпой протестующих, а потом совершить атаку, сообщает Der Tagesspiegel. Пока неизвестно, что именно собирался сделать злоумышленник.

Ранее марокканец уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В феврале этого года он заявлял, что взорвет себя около образовательного центра в Лейпциге. Однако полиция, прибывшая на место ЧП, не нашла у него бомбу, сообщает сайт НТВ.Ru.

Обстоятельства задержания выясняются.

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