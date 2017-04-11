Мир 10 апреля 2017, 19:47 Юлия Горностаева
Задержан марокканец, планировавший теракт у посольства РФ в Берлине
Ранее мужчина уже угрожал взорвать себя около образовательного центра в Лейпциге
В Лейпциге задержали 24-летнего выходца из Марокко, который собирался устроить теракт у российского посольства в Берлине. Подозреваемый в намерении совершить теракт арестован на две недели, сообщили правоохранительные органы в Германии.
Мохаммед Б. Х. признался, что хотел смешаться с толпой протестующих, а потом совершить атаку, сообщает Der Tagesspiegel. Пока неизвестно, что именно собирался сделать злоумышленник.
Ранее марокканец уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В феврале этого года он заявлял, что взорвет себя около образовательного центра в Лейпциге. Однако полиция, прибывшая на место ЧП, не нашла у него бомбу, сообщает сайт НТВ.Ru.
Обстоятельства задержания выясняются.