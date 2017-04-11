Наталья Преблагина В Орловской области запустят сезонные дачные автобусы Власти заключили контракты с перевозчиками

В Орловской области 29 апреля начнут курсировать автобусы по дачным маршрутам. Власти региона заключили контракты с пятью перевозчиками. Сначала на линию выйдут семь единиц транспорта, затем при необходимости их число может быть увеличено. Дата окончания движения — 29 октября.



Как передает InfoOrel.ru, также с 15 апреля стартуют сезонные автобусы по заказу администрации Орла. Администрацией Ливен определены два дачных маршрута, они действуют круглый год.

Льготы на проезд по дачным маршрутам сохраняются. Контроль за работой перевозчиков будет осуществляться через системы мониторинга ГЛОНАСС, а также с помощью внеплановых выездных контрольных мероприятий.