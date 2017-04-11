Мир Светлана Храмова Мужчина впервые стал главным редактором британского журнала Vogue Эдвард Эннинфул является влиятельной фигурой в мире моды, уверяют в издательстве

Впервые в истории главным редактором британского журнала Vogue станет мужчина. Новым руководителем уже назначен 45-летний Эдвард Эннинфул, передает The Telegraph.

По словам главы издательского дома Conde Nast International Джонатана Ньюхауса, новый главред является влиятельной фигурой в мире моды, Голливуда и музыки.

Эннинфул родился в Гане, после чего переехал в Великобританию. Свою модельную карьеру он начал в 16 лет. Эннинфул уже имеет опыт работы в американских и итальянских изданиях Vogue, а также в журнале W Magazine.

Экс-главред британского Vogue Александра Шульман в конце января объявила о своем уходе. На посту главного редактора она проработала более 25 лет.