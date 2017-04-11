Мужчина впервые стал главным редактором британского журнала Vogue
Эдвард Эннинфул является влиятельной фигурой в мире моды, уверяют в издательстве
Впервые в истории главным редактором британского журнала Vogue станет мужчина. Новым руководителем уже назначен 45-летний Эдвард Эннинфул, передает The Telegraph.
British Vogue names its first male Editor-In-Chiefhttps://t.co/5CqVwTjJPa pic.twitter.com/UW8O7thOKP— The Telegraph (@Telegraph) 10 апреля 2017 г.
По словам главы издательского дома Conde Nast International Джонатана Ньюхауса, новый главред является влиятельной фигурой в мире моды, Голливуда и музыки.
Эннинфул родился в Гане, после чего переехал в Великобританию. Свою модельную карьеру он начал в 16 лет. Эннинфул уже имеет опыт работы в американских и итальянских изданиях Vogue, а также в журнале W Magazine.
Экс-главред британского Vogue Александра Шульман в конце января объявила о своем уходе. На посту главного редактора она проработала более 25 лет.