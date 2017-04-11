Анна Шухнина В Пскове продлен срок подачи заявок на сценарии Ганзейского дня Само событие запланировано на 18 мая

В Пскове продолжается прием заявок на написание сценария Ганзейского дня. Сроки решили продлить по просьбе участников Школы волонтера.



Сам Ганзейский день запланирован на 18 мая. В этот день жителям города расскажут непосредственно о Ганзейском фестивале, о Ганзе и истории торговых отношений.



В конкурсе на сценарии организации этого дня могут участвовать жители города от 14 до 35 лет. Один автор должен представить только один сценарий, уточняет Псковское агентство информации. Финал конкурса состоится 25 апреля.



Лучшую идею воплотят в жизнь, а ее автор станет делегатом русских Ганзейских дней по направлению молодой Ганзы.

