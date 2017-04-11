Наталья Преблагина К Дню Победы в Рязани запустят городские фонтаны Город будет украшен в едином стиле

Администрация Рязани утвердила концепцию праздничного украшения города к Дню Победы. Всё будет оформлено в едином стиле: рекламные щиты, флагштоки, остановки общественного транспорта, а также центральная трибуна на площади Ленина и сцены на площади Победы. В проект включена также вся полиграфическая продукция.



Как сообщает РИА «7 новостей», к 9 мая в Рязани заработает праздничная иллюминация, состоится запуск семи городских фонтанов. Работы по украшению улиц планируется завершить до 7 мая.