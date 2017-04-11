Мир Анна Халитова, Татьяна Байкова Итальянцы в России На Ялтинский международный экономический форум приедет крупнейшая итальянская делегация в новейшей истории Крыма Фото: Getty Images/NurPhoto

Крым с 20 по 22 апреля станет международной площадкой, на которой представители бизнеса и политики из разных стран обсудят экономические вопросы и подпишут ряд соглашений. Глава республики Сергей Аксенов рассказал «Известиям» о том, что на Ялтинский международный экономический форум приедет самая большая за всю новейшую историю полуострова итальянская делегация. Свое желание принять участие в мероприятии «Известиям» подтвердили итальянские политические деятели, среди которых представители таких партий, как «Вперед, Италия!» и «Лига Севера».

В этом году в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) примут участие гости из 40 стран. Делегация из Италии станет самой многочисленной — более 50 представителей. Поездку для политиков крупнейших партий страны — «Лиги Севера» и «Вперед, Италия!», а также крупных предпринимателей организовывает торговая палата Италия–Евразия. Откроет форум отдельное секционное заседание «Бизнес-диалог Россия–Италия». Об этом «Известиям» рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— «Бизнес-диалогу Россия–Италия» будет посвящено одно из ключевых секционных заседаний. Также будут представлены крупные инвестиционные проекты, которые мы планируем реализовать в Крыму вместе с итальянскими коллегами, — сообщил «Известиям» глава республики.

Ранее Крым уже посещали депутаты региональных парламентов Венето, Ломбардии, Лигурии, Тосканы, Эмилии-Романьи, члены национального парламента, исполнительного совета города Падуя. В 2015 году экс-премьер Италии Сильвио Берлускони встречался на крымской земле с президентом Владимиром Путиным.

— Крымчане благодарны нашим итальянским друзьям за их честную и принципиальную позицию, за поддержку отмены антироссийских санкций, за большую помощь в прорыве информационной блокады, — заявил Сергей Аксенов.

О запланированном заседании российской и итальянской сторон «Известиям» рассказал и сопредседатель «Деловой России», председатель правления фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.

— На секционном заседании будет представлено несколько многомиллионных инвестиционных проектов в сфере строительства, здравоохранения, услуг, сельского хозяйства для Крыма и других регионов России, — отметил Андрей Назаров.

Кроме того, по словам председателя правления фонда «ЯМЭФ», представители мэрий известных исторических городов Италии планируют заключить соглашения о побратимстве с городами Крыма.



Одним из представителей Италии на Ялтинском форуме станет член партии «Вперед, Италия!» сенатор Бартоломео Амидеи. Политик надеется на то, что форум станет эффективной площадкой.

— Участие в Ялтинском форуме может повлиять в лучшую сторону на отношения между нашими странами. Надеюсь, что удастся достичь необходимого уровня кооперации. Считаю, что крупные коммерческие проекты со стороны Евросоюза должны быть запущены как можно раньше, — сказал Амидеи.

Свои намерения принять участие в ялтинском мероприятии подтвердили и в партии «Лига Севера». Ее представит сенатор Серджио Дивина, который выразил надежду на плодотворные итоги форума.

— С большим удовольствием встретимся с нашими российскими друзьями в Крыму. Экономисты из наших двух стран проведут встречу в Ялте, и я уверен, что удастся создать интересные проекты как для Италии, так и для России. Все мы, итальянцы из северной части Италии, хотели бы проголосовать на референдуме за наше самоопределение, — заявил «Известиям» Серджио Дивина.

На ЯМЭФ «Лига Севера» будет представлена обеими палатами парламента. Ялту посетит глава партии Маттео Сальвини.

— Мы прибудем для того, чтобы восстановить мосты сотрудничества между Россией и Италией, — заявил «Известиям» Сальвини.

Депутат отметил, что ему посчастливилось стать первым представителем итальянского политического истеблишмента, кто посетил Крым после референдума.

— По всем показателям Крым развивается. Он пока не признан западными странами, но надеюсь, что в ближайшее время это изменится. Республика богата ресурсами, это точка вложения наших капиталов, фантастическая территория с точки зрения туристического и культурного обменов, — считает Маттео Сальвини.

Также лидер «Лиги Севера» отметил, что санкции против России и против Крыма — ущерб не только для России , но и для Италии, в частности для итальянских предпринимателей.

Справка «Известий»

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное международное деловое мероприятие. Организаторами форума выступает правительство Крыма, а также фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента РФ. В прошлом году в мероприятии приняли участие представители 26 стран мира. Это крупнейшая группа иностранных гостей, посетивших Крым с деловым визитом за весь период после воссоединения Крыма с РФ. На ЯМЭФ-2016 было подписано 12 инвестиционных соглашений на сумму более 70 млрд рублей, помимо этого, был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от негативного воздействия западных санкций.