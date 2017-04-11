Общество Надежда Конобеевская МВД: бесхозная сумка на Казанском вокзале не представляет опасности Находку проверили кинологи и взрывотехники

Бесхозная сумка, найденная на Казанском вокзале в Москве, не представляет опасности, рассказала «Известиям» старший референт отдела информации и общественных связей транспортного управления МВД по ЦФО Мария Дедова.

«В справочном зале Казанского вокзала была обнаружена бесхозная сумка. Место оцепили, транспортная полиция проводила мероприятия, работали кинологи с собаками, взрывотехники. В настоящее время мероприятия все закончены», — сообщила Дедова.

По ее словам, сумка не представляет опасности.