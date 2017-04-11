Общество 10 апреля 2017, 19:56 Надежда Конобеевская
МВД: бесхозная сумка на Казанском вокзале не представляет опасности
Находку проверили кинологи и взрывотехники
Бесхозная сумка, найденная на Казанском вокзале в Москве, не представляет опасности, рассказала «Известиям» старший референт отдела информации и общественных связей транспортного управления МВД по ЦФО Мария Дедова.
«В справочном зале Казанского вокзала была обнаружена бесхозная сумка. Место оцепили, транспортная полиция проводила мероприятия, работали кинологи с собаками, взрывотехники. В настоящее время мероприятия все закончены», — сообщила Дедова.
По ее словам, сумка не представляет опасности.
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