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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 19:56 Надежда Конобеевская

МВД: бесхозная сумка на Казанском вокзале не представляет опасности

Находку проверили кинологи и взрывотехники

Бесхозная сумка, найденная на Казанском вокзале в Москве, не представляет опасности, рассказала «Известиям» старший референт отдела информации и общественных связей транспортного управления МВД по ЦФО Мария Дедова.

«В справочном зале Казанского вокзала была обнаружена бесхозная сумка. Место оцепили, транспортная полиция проводила мероприятия, работали кинологи с собаками, взрывотехники. В настоящее время мероприятия все закончены», — сообщила Дедова.

По ее словам, сумка не представляет опасности.

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