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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
10 апреля 2017, 19:57 Анна Шухнина

Среди прибывших в Псков мигрантов более 100 связаны с экстремистами

Речь идет о тех, кто приехал в регион в 2016 году

Пограничное управление ФСБ по Псковской области рапортует: среди тех мигрантов, которые прибыли в регион в прошлом году, более сотни оказались связаны с незаконными вооруженными формированиями или экстремистскими организациями. Об этом сообщил врио главы ведомства Владимир Мятыгин.

Как заявил, в свою очередь, глава УФССП по Псковской области Сергей Колесников, за последние годы число выдворенных за пределы страны иностранцев увеличилось в пять раз. Только в прошлом году были депортированы 370 человек. Стоимость процедуры выдворения только одного человека составляет 30 тыс. рублей. В регионе сейчас получила распространение практика взимания этих денег с родственников иностранца.

Псковская лента новостей уточняет, что с февраля пограничные зоны действуют в пределах Невельского, Себежского, Усвятского районов Псковской области.

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