Анна Шухнина Среди прибывших в Псков мигрантов более 100 связаны с экстремистами Речь идет о тех, кто приехал в регион в 2016 году

Пограничное управление ФСБ по Псковской области рапортует: среди тех мигрантов, которые прибыли в регион в прошлом году, более сотни оказались связаны с незаконными вооруженными формированиями или экстремистскими организациями. Об этом сообщил врио главы ведомства Владимир Мятыгин.



Как заявил, в свою очередь, глава УФССП по Псковской области Сергей Колесников, за последние годы число выдворенных за пределы страны иностранцев увеличилось в пять раз. Только в прошлом году были депортированы 370 человек. Стоимость процедуры выдворения только одного человека составляет 30 тыс. рублей. В регионе сейчас получила распространение практика взимания этих денег с родственников иностранца.



Псковская лента новостей уточняет, что с февраля пограничные зоны действуют в пределах Невельского, Себежского, Усвятского районов Псковской области.

