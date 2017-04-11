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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
10 апреля 2017, 20:01 Наталья Преблагина

На питание петербургских депутатов выделено 12 млн рублей

Столовая заксобрания является убыточным предприятием

Столовая законодательного собрания Санкт-Петербурга получит бюджетную субсидию в размере 12 млн рублей на питание депутатов. Соответствующее постановление подписал градоначальник Георгий Полтавченко, передает портал «Санкт-Петербург.ру».

Из общей суммы около 2 млн рублей пойдет на покупку оборудования и мебели, а остальные средства выделены на приобретение сырья и готовых блюд. По данным Федеральной службы государственной статистики, выручка столовой заксобрания превышает 25 млн рублей в год, но организация всё равно остается убыточной.

Ранее УФАС по Петербургу признало незаконным действия городского парламента при заключении контракта на транспортное обслуживание на сумму 419 млн рублей. За нарушение назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

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