Наталья Преблагина На питание петербургских депутатов выделено 12 млн рублей Столовая заксобрания является убыточным предприятием

Столовая законодательного собрания Санкт-Петербурга получит бюджетную субсидию в размере 12 млн рублей на питание депутатов. Соответствующее постановление подписал градоначальник Георгий Полтавченко, передает портал «Санкт-Петербург.ру».



Из общей суммы около 2 млн рублей пойдет на покупку оборудования и мебели, а остальные средства выделены на приобретение сырья и готовых блюд. По данным Федеральной службы государственной статистики, выручка столовой заксобрания превышает 25 млн рублей в год, но организация всё равно остается убыточной.



Ранее УФАС по Петербургу признало незаконным действия городского парламента при заключении контракта на транспортное обслуживание на сумму 419 млн рублей. За нарушение назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

