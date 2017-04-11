Анна Шухнина В Балашихе сегодня спасали лошадь из болота Операция длилась несколько часов

В подмосковной Балашихе сегодня прошла операция по спасению лошади из болота. В ней приняли участие специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Спасатели, прибывшие по вызову на место инцидента, увидели животное, застрявшее в болоте в нескольких метрах от берега. Его уже пытались вытащить трое местных жителей, но безрезультатно.



По их словам, они катались на лошадях вдоль Пехорки, однако неожиданно одна из них бросилась к воде и увязла по грудь в заболоченном месте.



Спасателям тоже не сразу удалось помочь животному — операция продолжалась несколько часов до тех пор, пока лошадь не устала и не успокоилась. Ее вытащили с помощью пожарного рукава и системы «Полиспаст». Спасателям активно помогали и местные жители.

