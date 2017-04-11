Общество Мария Недюк 600 добровольцев пройдут школу МУРа Сотрудники Московского уголовного розыска организуют курсы для участников поисково-спасательных отрядов

Обучение пройдет на базе Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В программе примут участие 500–600 добровольцев, состоящих в поисково-спасательных отрядах фонда «Поиск пропавших детей», организации «Офицеры России» и других общественных объединений.

На первом этапе сотрудники уголовного розыска проведут теоретические занятия, расскажут о взаимодействии поисково-спасательных отрядов с полицейскими и отработают поведение добровольцев в различных ситуациях. На втором этапе сотрудники МУРа проведут в Москве совместные учения с поисково-спасательными отрядами.

— Такие курсы и учения позволят подготовить больше компетентных добровольцев, которые будут хорошим подспорьем в деле розыска пропавших в Москве, — сказал президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв. Он отметил, что фонд уже несколько лет активно сотрудничает с МУРом, а сейчас возникли все условия, чтобы повысить эффективность этого взаимодействия.

— Мы всегда приветствуем участие гражданского общества. Но чтобы совместная работа была эффективной, добровольцы должны понимать, когда их помощь необходима, а когда они могут навредить, — сказал начальник 7-го отдела МУРа полковник Дмитрий Пичугин.



Он отметил, что надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.