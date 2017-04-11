Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 20:47 Мария Недюк

600 добровольцев пройдут школу МУРа

Сотрудники Московского уголовного розыска организуют курсы для участников поисково-спасательных отрядов

Обучение пройдет на базе Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В программе примут участие 500–600 добровольцев, состоящих в поисково-спасательных отрядах фонда «Поиск пропавших детей», организации «Офицеры России» и других общественных объединений.

На первом этапе сотрудники уголовного розыска проведут теоретические занятия, расскажут о взаимодействии поисково-спасательных отрядов с полицейскими и отработают поведение добровольцев в различных ситуациях. На втором этапе сотрудники МУРа проведут в Москве совместные учения с поисково-спасательными отрядами.

— Такие курсы и учения позволят подготовить больше компетентных добровольцев, которые будут хорошим подспорьем в деле розыска пропавших в Москве, — сказал президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв. Он отметил, что фонд уже несколько лет активно сотрудничает с МУРом, а сейчас возникли все условия, чтобы повысить эффективность этого взаимодействия.

— Мы всегда приветствуем участие гражданского общества. Но чтобы совместная работа была эффективной, добровольцы должны понимать, когда их помощь необходима, а когда они могут навредить, — сказал начальник 7-го отдела МУРа полковник Дмитрий Пичугин.

Он отметил, что надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Мое мнение таково: театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Интернет представляет своеобразную форму средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Мир нуждается в добре. Нам остается созидать, ценить и любить жизнь, наслаждаться ее каждой секундой и молиться за то, чтобы мы все были счастливы
Ольга Кабо
актриса
Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх