Армия Василий Кашин Возможна ли война на Корейском полуострове Мнение Эксперт по Северной Корее и Китаю Василий Кашин — о сценариях противостояния США и КНДР Фото: из личного архива Василия Кашина

Выдвижение авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Карл Винсон» к берегам Кореи является логическим продолжением линии американской администрации по усилению давления на Китай по корейской проблематике, обозначившегося еще в последние месяцы президентства Барака Обамы. Со стороны США с нарастающей интенсивностью шли сигналы о возможности применения силы, чтобы остановить прогресс северокорейской ракетной и ядерной программ. Пока наконец вероятность военной акции не была подтверждена официально.

Рассмотрение военного удара по КНДР произошло после почти 20-летнего перерыва. На протяжении длительного времени американские эксперты признавали опасность такого шага с учетом имеющихся у КНДР военных возможностей. Но вплоть до недавнего времени США и их союзники сохраняли ожидания краха северокорейского режима под влиянием внутриполитических противоречий и экономических трудностей.

На этом ожидании падения КНДР, неизбежного с точки зрения господствующих в США воззрений на экономику и общество, и базировалась политика «стратегического терпения». Ее США проводили начиная с 1990-х годов. Но она завершилась провалом. Северокорейцы не раскрывают свою макроэкономическую статистику, оценки со стороны южнокорейских госструктур могут быть ангажированными. Но Сеул признает некоторый прогресс в экономике северного соседа.

Судя по отдельным косвенным признакам (объемы нового строительства, данные об импорте и экспорте, потребительские привычки населения, состояние автопарка и т.п.), КНДР в условиях нарастающей изоляции на протяжении большей части 2000-х и 2010-х годов поддерживала довольно быстрый экономический рост, сопровождавшийся повышением уровня жизни. Источником роста был демонтаж многих элементов социалистической командно-административной системы (фактический роспуск сельхозкоммун, перевод промышленности на хозрасчет, прекращение преследования частных предпринимателей и т.п.) при наращивании экспорта сырьевой продукции в Китай.

Экономические успехи были достигнуты на фоне быстрого прогресса в развитии северокорейской ядерной и ракетной программ. Начиная с 2011–2012 годов северокорейский ВПК продемонстрировал впечатляющий прогресс в создании новых типов баллистических ракет средней дальности на твердом и жидком топливе, приступил к летным испытаниям баллистической ракеты для подводных лодок, а также вывел на орбиту два спутника. Последнее достижение указывает на потенциальную способность к созданию в будущем межконтинентальной ракеты, способной поразить континентальную территорию США.

В марте 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о завершении политики «стратегического терпения». Теперь речь идет о политике оказания максимально жесткого экономического, политического и военного давления на Пхеньян, чтобы побудить КНДР к отказу от ядерной программы. При этом отказ КНДР от ядерных вооружений будет являться не предметом, а предварительным условием любых переговоров относительно снижения давления на КНДР.

Северокорейское руководство рассматривает ядерное оружие как основу национальной безопасности, причем ядерный статус страны прописан в конституции. С 2006 по 2016 год КНДР провела пять ядерных испытаний. Предполагалось, что в 2016 году у Пхеньяна могло быть до 20 ядерных бомб. Наличие ядерных боеголовок для баллистических ракет средней дальности не доказано, но весьма вероятно; при этом уже испытанные и развернутые северокорейские ракеты способны поражать цели на территории Южной Кореи и Японии.

Северокорейский флот и ВВС не представляют угрозы авианосной ударной группе противника в открытом море. ВМС Корейской народной армии являются прибрежными, и их наиболее ценные компоненты — несколько десятков малых подводных лодок. Действуя у своих берегов, они могут стать угрозой даже для современных боевых кораблей противника. Единственным ценным компонентом авиации ВВС можно считать до 40 истребителей МиГ-29, из которых значительная часть, видимо, уже находится в нелетном состоянии. Из-за дефицита топлива средний годовой налет северокорейского летчика составляет, по большинству оценок, не более 20 часов.

КНДР имеет плотную, но технически устаревшую систему ПВО, представленную в основном советскими ЗРК 60–70-х годов (от С-75 до С-200), радиолокационными комплексами примерно той же эпохи и зенитной артиллерией калибром от 23 до 57 мм. Исключение составляет небольшое число относительно современных ЗРК большой дальности KN-06, производимых КНДР с 2010 года. Эти системы, имеющие РЛС с ФАР (фазированной антенной решеткой) и зенитные ракеты с полуактивной радиолокационной системой наведения, как считается, могут быть близки по возможностям к ранним модификациям советских С-300П. Такая система ПВО отвлечет на свое подавление значительные силы противника, может сбить некоторое количество беспилотников и авиационных средств поражения и, возможно, небольшое число боевых самолетов. Но едва ли сможет защитить страну.

В развитии сухопутных войск северокорейцы, учитывая горный рельеф своей страны и техническое отставание от соседей, сделали ставку на создание многочисленной (более 200 тыс. человек) легкой пехоты, хорошо оснащенной носимыми противотанковыми средствами, разнообразным стрелковым оружием и ПЗРК. Такие силы могут крайне затруднить продвижение в глубину северокорейской территории даже при господстве противника в воздухе.

Экономика, вооруженные силы и система управления страной готовились к перенесению массированных бомбардировок начиная с 1950-х годов. Размах подземного строительства и стремление прятать промышленность в бункеры в свое время даже вызывали критику советских специалистов, указывавших на явную чрезмерность принятых мер. Тем не менее КНДР имеет определенный шанс минимизировать ущерб от бомбардировок благодаря этой сети укрытий. В связи с этим вызывают сомнение планы покончить с корейским ядерным оружием точечными ударами. Несомненно, они приведут к уничтожению отдельных ценных объектов, таких как известный реактор в Йонбене. Но уничтожение накопленных запасов расщепляющихся материалов, ядерного оружия, ракетных комплексов и многих элементов ядерного оружейного комплекса представляется трудновыполнимой задачей.

Ответные действия КНДР будут асимметричными и, скорее всего, приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Северокорейцы не могут нанести серьезный удар атакующим американским силам, но имеют в радиусе действия своей многочисленной артиллерии значительную часть 25-миллионной сеульской агломерации. Если не учитывать полуэкспериментальные образцы новейшей корейской техники, КНДР может использовать до 200 баллистических ракет средней дальности «Нодон» (дальность до 1500 км) для ударов по Южной Корее и Японии. И, возможно, применит более тысячи ракет малой дальности («Токса», «Хвасон-5», «Хвасон-6», Scud-ER) для ударов по югу полуострова. Малые подводные лодки и боевые катера могут использоваться для нарушения судоходства в Японском море.

Поскольку вся северокорейская стратегия безопасности основана на гарантированном нанесении неприемлемого ущерба ближайшим союзникам США при нападении последних на КНДР, надежды на то, что возможные «хирургические удары» останутся без масштабных последствий, едва ли оправданы. Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе.

Автор — ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, канд. полит. наук