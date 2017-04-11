Мир Григорий Медведев Самолет ВВС США опасно сблизился с лайнером Трампа Расстояние между бортами составило около 300 м Фото: REUTERS/Randall Hill

Самолет американских ВВС подлетел слишком близко к борту президента США Дональда Трампа, на котором глава Белого дома возвращался из Флориды в Вашингтон.

По данным радиостанции «Голос Америки», инцидент произошел на подлете к столице США в воскресенье вечером.



Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster «появился, когда президентский лайнер готовился к посадке на базе ВВС США Эндрюс в штате Мэриленд».



Журналисты президентского пресс-пула сообщали, что расстояние между двумя самолетами составило около 300 м.



Данных о том, что Трампу и сопровождавшим его людям угрожала какая-либо опасность, не приводится.

