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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 21:14 Григорий Медведев

Самолет ВВС США опасно сблизился с лайнером Трампа

Расстояние между бортами составило около 300 м

Фото: REUTERS/Randall Hill

Самолет американских ВВС подлетел слишком близко к борту президента США Дональда Трампа, на котором глава Белого дома возвращался из Флориды в Вашингтон.

По данным радиостанции «Голос Америки», инцидент произошел на подлете к столице США в воскресенье вечером.

Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster «появился, когда президентский лайнер готовился к посадке на базе ВВС США Эндрюс в штате Мэриленд».

Журналисты президентского пресс-пула сообщали, что расстояние между двумя самолетами составило около 300 м.

Данных о том, что Трампу и сопровождавшим его людям угрожала какая-либо опасность, не приводится.

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