Мир 10 апреля 2017, 21:19 Екатерина Запара
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии
Инцидент произошел в округе Сан-Бернардино
Как минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы в калифорнийской школе. Об этом сообщило управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино.
«Множество раненых в школе North Park», — говорится в сообщении, опубликованном на странице службы в Twitter.
При этом шеф местной полиции Джаррод Бергуан уточнил, что пострадали четыре человека — двое из них госпитализированы, пишет «РИА Новости».
Дальнейшая информация уточняется.