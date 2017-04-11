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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 21:19 Екатерина Запара

Четыре человека пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

Инцидент произошел в округе Сан-Бернардино

Как минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы в калифорнийской школе. Об этом сообщило управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино. 

«Множество раненых в школе North Park», — говорится в сообщении, опубликованном на странице службы в Twitter.

При этом шеф местной полиции Джаррод Бергуан уточнил, что пострадали четыре человека — двое из них госпитализированы, пишет «РИА Новости».

Дальнейшая информация уточняется. 

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