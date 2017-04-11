Мир Екатерина Запара Четыре человека пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии Инцидент произошел в округе Сан-Бернардино

Как минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы в калифорнийской школе. Об этом сообщило управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино.



«Множество раненых в школе North Park», — говорится в сообщении, опубликованном на странице службы в Twitter.



При этом шеф местной полиции Джаррод Бергуан уточнил, что пострадали четыре человека — двое из них госпитализированы, пишет «РИА Новости».



Дальнейшая информация уточняется.