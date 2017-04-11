Мир Григорий Медведев Белый дом: США могут победить ИГ, даже если Асад останется у власти Террористическую группировку назвали угрозой номер один для Вашингтона в регионе Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Астапкович

США могут победить террористическую группировку ИГ (запрещена в России), даже если президент Сирии Башар Асад не будет отстранен от власти.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.



Он отметил, что ИГ остается «угрозой номер один для США в регионе», передает «РИА Новости».



Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно, если у власти останется президент страны Башар Асад.