Общество Валерия Нодельман Скорая помощь для космонавтов В ФМБА России «Известиям» рассказали о нештатных ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться поисково-спасательным бригадам при запуске и посадке кораблей Сюжет: Космос Фото: REUTERS/POOL

Ни один полет в космос не обходится без врачей. Причем не только на этапе подготовки, что вполне объяснимо, но и на старте и приземлении.



Что происходит в эти самые важные для космонавтов моменты и с какими нештатными ситуациями приходилось сталкиваться поисково-спасательным бригадам, «Известия» выяснили у замруководителя оперативно-технической группы по медицинскому обеспечению поисково-спасательных работ ФМБА России Николая Махова.

В масштабной процедуре медицинского обеспечения стартов и приземлений пилотируемых космических кораблей принимают участие специалисты Минобороны РФ, Минздрава России и Казахстана, NASA и EKA. Руководящая роль в этом процессе принадлежит Федеральному медико-биологическому агентству. На всех этапах космического полета, особенно при приземлении, у космонавтов могут возникнуть проблемы со здоровьем и травмы. Наиболее вероятно развитие сердечно-сосудистой недостаточности под воздействием гравитации.

Сейчас экипажи космических кораблей проходят тренировки, позволяющие избежать тяжелых последствий длительного пребывания в невесомости. А тщательная подготовка поисково-спасательных операций сводит к минимуму число нестандартных ситуаций. Но не всё и не всегда проходит гладко.



Отмороженные пальцы

Одной из самых драматичных была посадка 16 октября 1976 года корабля «Союз-23» с Вячеславом Зудовым и Валерием Рождественским на борту. Корабль приземлился ночью на 121 км дальше расчетной точки и упал в солончаковое озеро Тенгиз (в Казахстане). Оно было покрыто шугой — смесью мокрого снега с мелким льдом, который не позволял поисково-эвакуационным машинам передвигаться по воде. Путь с воздуха был отрезан низкой облачностью и туманом. Только один вертолет Ми-6 под командованием Николая Чернавского сумел сесть на берегу озера. Командир вертолета доплыл до спускаемого аппарата на резиновой лодке и до утра поддерживал связь с экипажем. При этом ему пришлось постоянно выковыривать из вентиляционных отверстий лед, который забрасывало туда волной. Так Николай Чернавский спас космонавтов от удушья. Утром туман ушел, видимость улучшилась, вертолеты доставили спасателей и благополучно эвакуировали экипаж.

С корабля — в гостиницу

Случай, связанный с плохой погодой, произошел и 1 декабря 2009 года. Посадка корабля «Союз ТМА-15» проводилась в районе города Аркалык (Казахстан). Туман, низкая облачность, видимость — 3 м. Вертолетам запретили подниматься в воздух, но в распоряжении спасателей оставался наземный комплекс. Из бригад, которые должны были лететь за приземлившимися космонавтами на вертолетах, сформировали наземную поисково-эвакуационную команду. Спасатели на машинах добрались до космонавтов и эвакуировали их в Аркалык, где разместили на ночь в гостинице. Утром, когда погода улучшилась, космонавтов по воздуху перебазировали в Кустанай, откуда они были благополучно эвакуированы в Хьюстон и Москву.

Посадка в буран

Еще один эпизод посадки космонавтов при экстремальных погодных условиях произошел 19 февраля 1998 года. Разыгрался сильный буран при облачности высотой 300 м. Отменить посадку корабля «Союз ТМ-26» было невозможно — он уже покинул МКС и шел к Земле в автономном полете. В расчетную точку вылетели 12 вертолетов и самолет Ан-12, который улавливает связь с космонавтами. Дело в том, что когда космический корабль входит в атмосферу, с ним из-за разогрева оболочки пропадает связь. Сигнал вновь начинает поступать только после раскрытия парашюта (на высоте 8–10 тыс. м), к стренге которого прикреплена антенна. Несколько минут тишины в эфире — самые тревожные во время посадки. В условиях бурана они были особенно томительны. Но парашют раскрылся штатно, самолет поймал сигнал корабля, и пора было принимать решение о высадке спасателей в зону приземления. Командир ВВС, который возглавлял эту группу авиаторов, отвечал за жизнь сотен людей, ведь на каждом вертолете было по 15–20 человек. Он решил, что спасательную операцию проведут только три бригады. Три вертолета приземлились в полевых условиях, при полном отсутствии видимости, ориентируясь только на радиосигнал. Посадка прошла благополучно, космонавтам своевременно была оказана полноценная помощь.

Космонавты в огне

Когда космический корабль входит в плотные слои атмосферы, его внешняя оболочка сильно нагревается. Поэтому при приземлении может загореться сухая трава. Так было 28 августа 1999 года при посадке «Союза ТМ-29» в районе города Аркалык (Казахстан). Возникла опасность отравления космонавтов продуктами горения, но пожар быстро ликвидировали расчеты поисково-эвакуационных машин.

Другой пример — посадка корабля «Союз ТМА-11», проходившая 19 апреля 2008 года в режиме баллистического спуска. Это неуправляемый спуск, при котором возможны перелеты и недолеты. Тогда корабль на 425 км не долетел до точки посадки, где были сосредоточены все поисковые силы. Спасателям понадобилось время, чтобы добраться до него на вертолетах. При приземлении тоже загорелась трава, но космонавты смогли самостоятельно покинуть аппарат и своими силами потушить пожар. Обошлось без отравления и травм.

Вскочил не по правилам

Иногда под воздействием эмоций при приземлении даже кто-то из космонавтов может нарушить хорошо известные правила безопасности. Так было при посадке 25 августа 1998 года спускаемого аппарата «Союз ТМ-27». Командир корабля Талгат Мусабаев решил стоя поприветствовать президента Казахстана, который приехал его встречать. Он резко поднялся на эвакуационной платформе, не подумав о том, что может потерять равновесие и получить травму. Врачу, который производил эвакуацию из спускаемого аппарата, пришлось подхватить космонавта и объяснить ему, что не следует делать резких движений.

Экстренная помощь

24 мая 2011 года при посадке корабля «Союз ТМА-20» спасателям ФМБА пришлось организовывать экстренную помощь иностранному космонавту. У него после приземления начались головокружение, тошнота и рвота, а во время эвакуации на вертолете появились боли в животе. Медики заподозрили повреждение внутренних органов или травму и экстренно доставили космонавта в областную больницу Караганды. Там его встречали лучшие специалисты: главный хирург, главный терапевт, главврач больницы. Космонавта обследовали и установили диагноз «кишечная колика». Ему поставили капельницу с физраствором, и через 30–40 минут боли исчезли, приступ купировался, состояние нормализовалось. По желанию специалистов NASA после установки диагноза иностранца эвакуировали на самолете в Хьюстон. Спасатели ФМБА связывались с медиками NASA в полете и после приземления — космонавт чувствовал себя хорошо, всё закончилось благополучно.