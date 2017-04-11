Общество Григорий Медведев Авиакомпании РФ оповестили о вероятной приостановке чартеров в Турцию Соответствующее уведомление было разослано авиакомпаниям за подписью замглавы Росавиации

Российские авиакомпании предупредили о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, получено предупреждение о возможности «временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции».

Другой собеседник агентства утверждает, что соответствующее уведомление было разослано авиакомпаниям за подписью замглавы Федерального агентства воздушного транспорта РФ.

По его словам, ведомство указывает на «сложную внутриполитическую ситуацию» в Турции.

Напомним, ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов подтвердил «Известиям» возможный запрет на чартеры в Турцию. Однако, по его словам, письмо Росавиации «скорее предупредительная мера».