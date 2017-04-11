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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 22:13 Александр Чеков

Два человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в США

Двое учащихся госпитализированы

Фото: REUTERS/Caleb Hughes

Два человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в Калифорнии, еще двое учащихся госпитализированы.

Об этом заявила местная полиция.

«Мы считаем, что это было убийство и самоубийство», — цитирует «РИА Новости» главу местной полиции Джарреда Бергуана.

Он добавил, что сам инцидент произошел в классе и что сейчас угрозы не существует.

Ранее сообщалось о большом количестве раненых в школе North Park округа Сан-Бернардино.

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