Мир 10 апреля 2017, 22:13 Александр Чеков
Два человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в США
Двое учащихся госпитализированы
Два человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в Калифорнии, еще двое учащихся госпитализированы.
Об этом заявила местная полиция.
«Мы считаем, что это было убийство и самоубийство», — цитирует «РИА Новости» главу местной полиции Джарреда Бергуана.
Он добавил, что сам инцидент произошел в классе и что сейчас угрозы не существует.
Ранее сообщалось о большом количестве раненых в школе North Park округа Сан-Бернардино.
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