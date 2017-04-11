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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 22:34 Григорий Медведев

Россия не будет использовать ВКС против ракет США в Сирии

Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров

Фото: РИА НОВОСТИ/Максим Блинов

Россия не планирует использовать свои Воздушно-космические силы против ракет США в случае нового удара Вашингтона по Сирии.

Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Нет, мы не будем этого делать», — ответил сенатор на вопрос, могут ли российские ВКС оказать поддержку сирийским вооруженным силам, чтобы не допустить попадания американских ракет по территории САР.

«Нам нельзя втягиваться в вооруженное противостояние, это грозит масштабной войной», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Джабаров призвал США «отбросить амбиции и не предаваться эмоциям» в сирийском вопросе.

Сенатор подчеркнул, что «особенно не стоит предаваться эмоциям дочери президента США». 

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение американских властей нанести ракетный удар в Сирии.

Представитель Белого дома Шон Спайсер в понедельник заявил, что США не исключают новых ударов по Сирии в случае новых химических атак.

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