Россия не будет использовать ВКС против ракет США в Сирии
Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
Россия не планирует использовать свои Воздушно-космические силы против ракет США в случае нового удара Вашингтона по Сирии.
Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Нет, мы не будем этого делать», — ответил сенатор на вопрос, могут ли российские ВКС оказать поддержку сирийским вооруженным силам, чтобы не допустить попадания американских ракет по территории САР.
«Нам нельзя втягиваться в вооруженное противостояние, это грозит масштабной войной», — цитирует его «РИА Новости».
При этом Джабаров призвал США «отбросить амбиции и не предаваться эмоциям» в сирийском вопросе.
Сенатор подчеркнул, что «особенно не стоит предаваться эмоциям дочери президента США».
Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение американских властей нанести ракетный удар в Сирии.
Представитель Белого дома Шон Спайсер в понедельник заявил, что США не исключают новых ударов по Сирии в случае новых химических атак.