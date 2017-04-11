Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 23:17 Александр Чеков

Генштаб Украины рассказал о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году

Предполагалось занять аэродромы и блокировать Керченский пролив

Фото: ТАСС/Степан Петренко

Генштаб Украины сообщил о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году для предотвращения воссоединения полуострова с Россией.

Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.

«Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры», — цитирует его «РИА Новости».

Также планировалось заблокировать Керченский пролив при помощи морских пехотинцев и 95-й бригады ВСУ.

Муженко добавил, что десантники уже начали готовиться к операции, но Совет национальной безопасности Украины отверг эту идею.

Читайте также:

Крымчанам с украинскими паспортами пообещали поездки в Европу без виз

Аваков: 70% жителей ДНР и ЛНР хотят вернуться на Украину

Мост в Крым запустят вместе с трассой «Таврида»

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Антикоррупционное правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Мое мнение таково: театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Интернет представляет своеобразную форму средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Мир нуждается в добре. Нам остается созидать, ценить и любить жизнь, наслаждаться ее каждой секундой и молиться за то, чтобы мы все были счастливы
Ольга Кабо
актриса
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх