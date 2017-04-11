Мир 10 апреля 2017, 23:17 Александр Чеков
Генштаб Украины рассказал о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году
Предполагалось занять аэродромы и блокировать Керченский пролив
Генштаб Украины сообщил о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году для предотвращения воссоединения полуострова с Россией.
Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.
«Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры», — цитирует его «РИА Новости».
Также планировалось заблокировать Керченский пролив при помощи морских пехотинцев и 95-й бригады ВСУ.
Муженко добавил, что десантники уже начали готовиться к операции, но Совет национальной безопасности Украины отверг эту идею.
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