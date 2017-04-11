Мир Александр Чеков Генштаб Украины рассказал о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году Предполагалось занять аэродромы и блокировать Керченский пролив Фото: ТАСС/Степан Петренко

Генштаб Украины сообщил о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году для предотвращения воссоединения полуострова с Россией.

Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.

«Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры», — цитирует его «РИА Новости».

Также планировалось заблокировать Керченский пролив при помощи морских пехотинцев и 95-й бригады ВСУ.

Муженко добавил, что десантники уже начали готовиться к операции, но Совет национальной безопасности Украины отверг эту идею.

