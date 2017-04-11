Общество Егор Кучер Два человека находятся в тяжелом состоянии после стрельбы в Домодедово Один человек скончался в машине скорой помощи

После стрельбы в Домодедовском районе Подмосковья два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи, сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

По его словам, всего после стрельбы на АЗС были госпитализированы четыре человека, в больнице находятся трое из них, двое — в тяжелом состоянии, еще один скончался по пути в больницу, передает «РИА Новости».

«Двум пострадавшим проведена операция, они находятся в тяжелом состоянии, третий находится в среднетяжелом состоянии, у него непроникающее огнестрельное ранение», — уточнил главврач.

Осипов сообщил также, что пострадавшим проводятся все необходимые врачебные мероприятия.

Напомним, стрельба на 43-м километре трассы М4 «Дон» произошла в понедельник. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Сообщалось о госпитализации трех человек.