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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 00:20 Александр Чеков

Мэй и Трамп считают, что можно убедить РФ не поддерживать Асада

Премьер-министр Великобритании и президент США ожидают прогресса по Сирии от визита Тиллерсона в Москву

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп считают, что есть возможность убедить Россию не поддерживать больше президента Сирии Башара Асада.

Об этом заявили в пресс-службе британского премьера после телефонного разговора двух лидеров.

«Теперь существует прекрасная возможность, чтобы убедить Россию в том, что ее союз с Асадом больше не в ее стратегических интересах», — цитирует ТАСС сообщение.

В этой связи Мэй и Трамп возлагают большие надежды на визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву. По их мнению, он поможет добиться прогресса в политическом урегулировании в Сирии.

Напомним, что Тиллерсон 12 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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