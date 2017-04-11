Мир 11 апреля 2017, 00:20 Александр Чеков
Мэй и Трамп считают, что можно убедить РФ не поддерживать Асада
Премьер-министр Великобритании и президент США ожидают прогресса по Сирии от визита Тиллерсона в Москву
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп считают, что есть возможность убедить Россию не поддерживать больше президента Сирии Башара Асада.
Об этом заявили в пресс-службе британского премьера после телефонного разговора двух лидеров.
«Теперь существует прекрасная возможность, чтобы убедить Россию в том, что ее союз с Асадом больше не в ее стратегических интересах», — цитирует ТАСС сообщение.
В этой связи Мэй и Трамп возлагают большие надежды на визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву. По их мнению, он поможет добиться прогресса в политическом урегулировании в Сирии.
Напомним, что Тиллерсон 12 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Читайте также: