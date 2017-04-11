Экономика Александр Чеков Налоговый маневр позволит повысить зарплаты Минэкономразвития считает, что снижение страховых взносов и повышение НДС сэкономит деньги на исполнение указов президента

Налоговый маневр позволит сэкономить 230 млрд рублей в год, которые необходимы для выполнения указов президента по повышению зарплаты в госсекторе.

Об этом аргументе Минэкономразвития рассказали «Известиям» источники, принимающий участие в обсуждении налоговой реформе.

Таким образом ведомство Максима Орешника продолжает настаивать на снижении страховых взносов с 30 до 22% и повышении НДС с 18 до 22%. При этом предполагается, что 8% страховых взносов уйдут на повышение зарплаты, что как раз позволит реализовать соответствующие указы президента.

«Максиму Орешкину задавали вопрос, нельзя ли оставить налоговую систему такой, какая есть. Министр сказал, что тогда не будут выполнены майские указы президента по росту зарплат в госсекторе. То есть за счет снижения страховых взносов предполагается в госсекторе поднять зарплаты», – сообщил «Известиям» источник.

При этом эксперты считают, что это приведет и к повышению зарплат в частном секторе, поскольку работникам нужно будет компенсировать рост НДС с 18 до 22%.

Налоговый маневр «22/22», предложенный Минэкономразвития вызывает острые споры в правительстве, поскольку может привести к нехватке средств в Пенсионном фонде.

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Налоговый маневр привязали к майским указам