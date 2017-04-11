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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 01:32 Александр Чеков

Росавиация может приостановить чартерные рейсы в Турцию

Это может увеличить стоимость путевок

Росавиация может приостановить чартерные рейсы в Турцию из-за сложной внутриполитической ситуации в этой стране.

Об этом говорится в официальном письме замглавы ведомства Олега Клима, разосланного российским авиакомпаниям.

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», – говорится в тексте письма.

Представители российских авиакомпаний рассказали «Известиям», что в случае введения запрета на чартер, пострадают те компании. Что специализируются на этих рейсах, регулярное авиасообщение не будет затронуто.

При этом закономерно вырастут цены на путевки в Турцию.

Напомним, что запрет чартерных рейсов в 2015 году в Турцию привел к сокращению туристического потока из России в эту страну на 90%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Опасен нам чартер турецкий

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