Гаджеты & Телеком Александр Чеков «Спутникс» развернет на околоземной орбите около 200 аппаратов Микроспутники нужны для «интернета вещей»

Российская компания «Спутникс» развернет к 2025 году на околоземной орбите около 200 космических аппаратов для технологии «интернет вещей» (Internet of Things, IoT).

Об этом «Известиям» рассказала владелец компании Алия Прокофьева.

«Наша конечная цель — это создание глобальной бесшовной информационной инфраструктуры, которая обеспечит взрывной рост услуг и сервисов на основе технологий «интернета вещей», – сообщила она.

Данная инфраструктура, названная «Пульсаром», обеспечит обмен данными между наземными абонентами IoT и их передачи диспетчерским центрам, поскольку наземные средства связи не позволяют реализовать все возможности «интернета вещей».

Планируется, что сколковская компания к 2025 году таким способом обеспечит подключение до 500 млн наземных абонентских терминалов, в том числе и в странах БРИКС.

Для этого в «Пульсар» в ближайшие три года необходимо инвестировать $100 млн. Прокофьева готова вложить в 2017 году €140 млн собственных средств.

При этом «Пульсаром» уже заинтересовались ряд предприятий «Роскосмоса» и холдинг «Росэлектроника».

Эксперты считают, что реализация такого проекта столкнется с рядом трудностей. В частности, необходимо добиться существенного снижения стоимости спутников — на два порядка.

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«Спутникс» построит орбитальную группировку для «интернета вещей»