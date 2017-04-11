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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 02:56 Егор Кучер

Пожар возник после драки в лагере для мигрантов во Франции

Крупное возгорание произошло после драки афганцев и курдов

Сильный пожар возник на севере Франции в лагере для мигрантов после массовой драки афганских беженцев с курдами, лагерь выгорел полностью, ранены не меньше 10 человек, сообщили местные СМИ.

Как пишет газета Parisien, лагерь расположен в коммуне Гранд-Сент на севере страны. В лагере проживают около 1,5 тым мигрантов. Зарево от пожара было заметно на расстоянии в несколько десятков километров, передает ТАСС.

Перед пожаром в лагере произошла крупная драка с участием афганцев и курдов. Потасовка происходила с применением холодного оружия. Улаживанием конфликта занимались сотрудники полиции особого назначения.

Сообщается, что состоящий из деревянный построек лагерь полностью сгорел.

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