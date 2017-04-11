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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 04:06 Егор Кучер

Берлускони на видео с ягненком призвал отказаться от мяса на Пасху

Экс-премьер Италии приял участие в кампании вегетарианцев

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поучаствовал в кампании за вегетарианскую Пасху, снявшись вместе с ягненком в видеоролике Лиги защиты животных, сообщили СМИ.

Как пишет Corriere della Sera, на снятом видео Берлускони позаботился о пяти ягнятах и покормил их из бутылочки. Берлускони призвал всех итальянцев к вегетарианской Пасхе, передает «Интерфакс».

«Встаньте на защиту жизни, сделайте выбор в пользу вегетарианской Пасхи», — заявил бывший итальянский премьер. Ряд СМИ подтвердили, что Берлускони действительно является вегетарианцем.

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