Мир Егор Кучер Берлускони на видео с ягненком призвал отказаться от мяса на Пасху Экс-премьер Италии приял участие в кампании вегетарианцев

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поучаствовал в кампании за вегетарианскую Пасху, снявшись вместе с ягненком в видеоролике Лиги защиты животных, сообщили СМИ.

Как пишет Corriere della Sera, на снятом видео Берлускони позаботился о пяти ягнятах и покормил их из бутылочки. Берлускони призвал всех итальянцев к вегетарианской Пасхе, передает «Интерфакс».

«Встаньте на защиту жизни, сделайте выбор в пользу вегетарианской Пасхи», — заявил бывший итальянский премьер. Ряд СМИ подтвердили, что Берлускони действительно является вегетарианцем.