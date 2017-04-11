Мир Егор Кучер В Белом доме не знают, имела ли Россия данные о химатаке в Сирии В администрации президента США мнения по этому вопросу разделились

Источник в Белом доме сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа нет единого мнения о том, знала ли заранее Россия о готовящейся в Сирии химатаке, произошедшей 7 апреля в провинции Идлиб.

Ряд СМИ ранее утверждали, что Москва не могла быть осведомлена относительно химатаки заранее, так как вскоре после нее над этим районом был замечен российский беспилотник. Утверждавший это источник не смог привести доказательств, передает РИА «Новости».

В то же время в администрации США полагают, что Москва, по одним данным, якобы знала о готовящейся атаке. Информацию о пролете беспилотника официально в США не подтвердили.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов заявил, что прежде чем выступать с какими-либо обвинениями, США должны представить доказательства применения властями Сирии химоружия в Идлибе.