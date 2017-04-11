Мир 11 апреля 2017, 04:50 Александр Чеков
Число жертв стрельбы в калифорнийской школе выросло до трех
В больнице скончался один из учащихся
Число жертв стрельбы в калифорнийской начальной школе города Сан-Бернардино выросло до трех человек.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на полицию.
В больнице скончался один из двух учащихся, раненных в инциденте, сообщает «РИА Новости».
Следствие склоняется к бытовой версии происшествия, поскольку злоумышленник открывший стрельбу в классе был мужем убитой учительницы. Сам мужчина, расправившись с женой, покончил с собой. Дети оказались на линии огня случайно, полагают в полиции.
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