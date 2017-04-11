Мир Александр Чеков Минобороны Японии: АУГ ВМС США укрепит стабильность в регионе У берегов Южной Кореи будет развернута авианесущая ударная группа

Авианесущая ударная группа (АУГ) ВМС США, развертываемая у берегов Южной Кореи, укрепит стабильность в регионе.

Об этом заявила министр обороны Японии Томоми Инада.

«Американская сдерживающая мощь - необходимый фактор поддержания мира и стабильности в регионе. Прибытие авианосца с кораблями сопровождения будет этому способствовать», – цитирует ее ТАСС.

Ранее в Южной Корее заявили, что авианесущее соединение будет сдерживать угрозу со стороны КНДР и примет участие в совместных учениях.

В свою очередь, Китай довольно болезненно отреагировал на прибытие американского флота.

Напомним, что АУГ во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон», в состав которой входят крейсер управляемого ракетного оружия (УРО) и два эсминца УРО отправились к берегам Корейского полуострова.

Это уже второе АУГ в регионе. В Японии базируется Седьмой флот ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган».