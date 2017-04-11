Мир Егор Кучер Трамп поздравил празднующих Песах на иврите Президент США опубликовал поздравление в Twitter

Президент США Дональд Трамп на иврите поздравил всех празднующих Песах с этим праздником.

«Счастливого Песаха всем, кто отмечает его. Хаг самеах («Cчастливого праздника»)», — написал президент США.

Песах празднуется евреями как память об исходе из Египта и освобождении от 400-летнего египетского рабства. В 2017 году празднование этого восьмидневного праздника начинается 10 апреля.