Мир 11 апреля 2017, 06:46 Егор Кучер
Трамп поздравил празднующих Песах на иврите
Президент США опубликовал поздравление в Twitter
Президент США Дональд Трамп на иврите поздравил всех празднующих Песах с этим праздником.
«Счастливого Песаха всем, кто отмечает его. Хаг самеах («Cчастливого праздника»)», — написал президент США.
Песах празднуется евреями как память об исходе из Египта и освобождении от 400-летнего египетского рабства. В 2017 году празднование этого восьмидневного праздника начинается 10 апреля.
Happy Passover to all those celebrating! Chag Sameach! pic.twitter.com/bHVw36z0GX— President Trump (@POTUS) 10 апреля 2017 г.