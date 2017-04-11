Мир 11 апреля 2017, 07:57 Анастасия Мамина
СМИ: Трамп закрывает свое модельное агентство
Фирма существовала на протяжении 18 лет
Модельное агентство, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, в скором времени будет закрыто. Фирма просуществовала 18 лет и была одной из самых успешных в США.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», фирма Trump Model Management была одним из любимых «детищ» Трампа. Деловые партнеры агентства уже уведомлены о том, что началась подготовка к закрытию.
Конкретную дату закрытия пока не называют.
«Компания хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, гольфа и гостеприимства», —сказали в Trump Model Management.