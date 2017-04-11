Мир Анастасия Мамина СМИ: Трамп закрывает свое модельное агентство Фирма существовала на протяжении 18 лет

Модельное агентство, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, в скором времени будет закрыто. Фирма просуществовала 18 лет и была одной из самых успешных в США.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», фирма Trump Model Management была одним из любимых «детищ» Трампа. Деловые партнеры агентства уже уведомлены о том, что началась подготовка к закрытию.

Конкретную дату закрытия пока не называют.

«Компания хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, гольфа и гостеприимства», —сказали в Trump Model Management.