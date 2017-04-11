Мир Егор Кучер Здание паркинга обрушилось на людей в Мехико Погибли не менее шести человек, десятки находятся под завалами

Обрушение строящегося здания паркинга произошло в столице Мексики, в результате ЧП погибли не менее шести человек, десятки пострадали, ведется поиск выживших под завалами.

Как сообщили пожарные службы города, инцидент произошел в понедельник (вторник по московскому времени) на западе Мехико. В результате падения строившейся конструкции погибли шесть человек, 20 были госпитализированы, передает РИА «Новости».

Как заявил глава пожарной службы Рауль Эскивель, спасатели проводят разбор завалов, под которыми могут находиться выжившие.