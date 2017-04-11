Мир 11 апреля 2017, 08:06 Егор Кучер
Здание паркинга обрушилось на людей в Мехико
Погибли не менее шести человек, десятки находятся под завалами
Обрушение строящегося здания паркинга произошло в столице Мексики, в результате ЧП погибли не менее шести человек, десятки пострадали, ведется поиск выживших под завалами.
Как сообщили пожарные службы города, инцидент произошел в понедельник (вторник по московскому времени) на западе Мехико. В результате падения строившейся конструкции погибли шесть человек, 20 были госпитализированы, передает РИА «Новости».
Как заявил глава пожарной службы Рауль Эскивель, спасатели проводят разбор завалов, под которыми могут находиться выжившие.
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