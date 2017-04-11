Мир Анастасия Мамина Украинский офицер открыл огонь по пьяным сослуживцам Командир ранил одного из своих нетрезвых подчиненных в ногу

Украинский офицер открыл огонь, чтобы усмирить пьяных сослуживцев.

«Группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Офицер произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего был вынужден выстрелить по ногам агрессивно настроенного военнослужащего», — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Пострадавший госпитализирован.