Мир 11 апреля 2017, 08:13 Анастасия Мамина
Украинский офицер открыл огонь по пьяным сослуживцам
Командир ранил одного из своих нетрезвых подчиненных в ногу
Украинский офицер открыл огонь, чтобы усмирить пьяных сослуживцев.
«Группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Офицер произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего был вынужден выстрелить по ногам агрессивно настроенного военнослужащего», — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.
Пострадавший госпитализирован.