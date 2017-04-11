Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 10:46 Чойгана Салчак

В Якутске за один вечер произошло 20 ДТП

Снегопад в якутской столице будет продолжаться всю неделю

В Якутске за вечер понедельника произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В результате столкновений пострадали трое детей, одному из них потребовалась госпитализация.

Авария, в которой пострадали дети, произошла на 20-м км Покровского тракта. Водитель Toyota Premio не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в другую иномарку — Toyota Corolla. В результате аварии был госпитализирован шестилетний мальчик. Двум девочкам восьми и десяти лет назначили амбулаторное лечение.

Как передает ИА SakhaNews, еще одно ДТП, причиной которого явились неопытность водителя и сложная дорожная обстановка, произошло на улице Чайковского. Водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на дорожного рабочего. Он получил ушибы ног.

Водитель иномарки объяснил, что не успел остановить свое транспортное средство из-за гололеда на дороге.

Снегопад в Якутске будет продолжаться всю неделю.

Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх