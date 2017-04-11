Чойгана Салчак В Якутске за один вечер произошло 20 ДТП Снегопад в якутской столице будет продолжаться всю неделю

В Якутске за вечер понедельника произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В результате столкновений пострадали трое детей, одному из них потребовалась госпитализация.

Авария, в которой пострадали дети, произошла на 20-м км Покровского тракта. Водитель Toyota Premio не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в другую иномарку — Toyota Corolla. В результате аварии был госпитализирован шестилетний мальчик. Двум девочкам восьми и десяти лет назначили амбулаторное лечение.

Как передает ИА SakhaNews, еще одно ДТП, причиной которого явились неопытность водителя и сложная дорожная обстановка, произошло на улице Чайковского. Водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на дорожного рабочего. Он получил ушибы ног.

Водитель иномарки объяснил, что не успел остановить свое транспортное средство из-за гололеда на дороге.

Снегопад в Якутске будет продолжаться всю неделю.