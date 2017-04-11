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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 11:06 Юлия Горностаева

Прощание с Евгением Евтушенко проходит в Центральном доме литераторов

Церемония продлится до 13:00

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся в США, проходит во вторник в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве.

Гражданская панихида началась в 11:00 мск. Гроб с телом поэта установили на сцене ЦДЛ, венки установили под сценой. На экране демонстрируются фотографии из семейного архива.

Первыми в Большой зал ЦДЛ прошли супруга и сыновья покойного. Проститься с Евтушенко также пришли министр обороны России Сергей Шойгу, глава Роспечати Михаил Сеславинский, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

«Имя Евтушенко запечатлено навсегда на небосклоне русской литературы», — цитирует Сеславинского ТАСС.

Вокруг здания ЦДЛ установлены специальные заграждения, оно оцеплено полицией. Ожидается, что с поэтом придут проститься многие желающие, пишет «Русская планета». Продлится прощание до 13 часов.

Поэта похоронят на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака. На отпевании и похоронах будут присутствовать только ближайшие родственники.

Евгений Евтушенко родился в Иркутской области в 1932 году. Известный поэт-шестидесятник является автором 19 поэм, в числе которых «Бабий Яр», «Братская ГЭС», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы». Также Евтушенко издал множество сборников стихов. Он также известен как прозаик, публицист, режиссер, сценарист и актер. В 1991 году поэт с семьей переехал в США, где преподавал в университете американского города Талса в штате Оклахома. Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.

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