Ксения Аскерова Движение транспорта в центре Саратова затруднено из-за ДТП Ранее на пересечении улицы Чернышевского и 2-й Садовой произошло массовое столкновение автомобилей и автобусов

Движение транспорта в центре Саратова затруднено из-за ДТП, которое произошло минувшим утром на пересечении улицы Чернышевского и 2-й Садовой.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», около 08:00 по местному времени водитель автомобиля Lada Largus столкнулся с Daewoo Nexia. Иномарка протаранила отечественному автомобилю левую дверь. Через несколько минут в Daewoo Nexia врезался водитель автобуса № 6, а спустя полчаса участником ДТП стал автобус № 53. Его водитель задел автомобиль Daewoo, пытаясь объехать место аварии. Данных о пострадавших нет.

В результате ДТП несколько полос 2-й Садовой и улицы Чернышевского были блокированы. Помимо этого, затруднено движение электротранспорта. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.