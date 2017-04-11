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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 10:56 Ксения Аскерова

Движение транспорта в центре Саратова затруднено из-за ДТП

Ранее на пересечении улицы Чернышевского и 2-й Садовой произошло массовое столкновение автомобилей и автобусов

Движение транспорта в центре Саратова затруднено из-за ДТП, которое произошло минувшим утром на пересечении улицы Чернышевского и 2-й Садовой.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», около 08:00 по местному времени водитель автомобиля Lada Largus столкнулся с Daewoo Nexia. Иномарка протаранила отечественному автомобилю левую дверь. Через несколько минут в Daewoo Nexia врезался водитель автобуса № 6, а спустя полчаса участником ДТП стал автобус № 53. Его водитель задел автомобиль Daewoo, пытаясь объехать место аварии. Данных о пострадавших нет.

В результате ДТП несколько полос 2-й Садовой и улицы Чернышевского были блокированы. Помимо этого, затруднено движение электротранспорта. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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